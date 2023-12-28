أ.ف.ب: وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة الجمعة للبحث في مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار

يتوجه وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وأكّد مسؤول في حماس للوكالة، أنه سيتوجه غدا الجمعة وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس الى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.
وقال: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الاسرى وأعداد الاسرى الفلسطينيين المقابل للافراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع".
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