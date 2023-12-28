هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب في مجلس وزراء الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب في مجلس وزراء الحرب.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن إلغاء نتانياهو بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط من شركاء ائتلافه.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

بدوره، أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غافير، إلى أنّ مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي، موضحًا أنّ "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بني غانتس".