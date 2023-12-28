الجيش: الفوج المجوقل أنقذ 34 شخصًا علقوا في مقصورات التلفريك بجونية والدفاع المدني أنقذ 8 أشخاص

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 28 / 12 / 2023، انتهت عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك – جونيه، التي نفّذها الفوج المجوقل في الجيش اللبناني بمشاركة الدفاع المدني من الساعة 12 حتى الساعة 19، وبمساعدة طوافة من القوات الجوية عملت على تحديد المقصورات التي يوجد بداخلها أشخاص محتجزون. وقد أنقذ الفوج المجوقل 34 شخصًا، فيما أنقذ الدفاع المدني 8 أشخاص".

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