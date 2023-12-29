الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتحذر من الشبورة المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الجمعة، بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الأجواء غدًا مستقرة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية.

- السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية.

- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية.

- شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية.

- جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية.

وأضافت: "وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر"، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب.

لذا على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.