مصطفى بكري يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي، تحدث أكثر من مرة عن معاناة الشعب مع الأسعار، مبينا أن المضاربات والتلاعب هما سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

ونوه بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، بأن مصر تملك جيشا قويا، ولولا ذلك لفعلت إسرائيل كما تشاء، مشددا على أن حماية الأمن القومي المصري ضرورة ملحة ولابد من الالتفاف حول القيادة السياسية، وعلى المصري يدرك جيدا أن الدولة في حالة حرب.

وأشار إلى أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة تحت عنوان جمهورية العطاء والإنجاز، ولابد من التغيير من أجل تحقيق الأفضل سواء في الوجوه أو السياسات، ولابد أن يكون هناك أشخاص على قدر المسئولية ولابد من التغيير الكبير في المؤسسات.

وأوضح بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تريد شرق أوسط جديد، حسبما قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن هناك أزمة عديدة تمر بها المنطقة ومشاكل لا حصر لها.

ونوه بكري، بأن المنطقة تمر بمنعطف خطير، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن إسرائيل قامت بقصف 6 مناطق في المنطقة.

إقرأ أيضًا:

وفرت بدائل لتحويل الدولار.. خدمات قدمتها "الهجرة" للمصريين بالخارج