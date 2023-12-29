حانت لحظة التغيير.. مصطفى بكري: الفترة المقبلة تحتاج إلى وجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللحظة حانت للتغيير الداخلي في الحكومة، مبينا أن هناك مشكلات تمر بها الدولة، منها ارتفاع الأسعار مثل الذهب - العملة - السلع.

أضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن ذلك لايمنع من القول أن الحكومة قامت بجهود كبيرة في السنوات الماضية، إلا أنه لابد من التغيير الداخلي لاستمرار الاستقرار، مع الارتفاع غير المسبوق للذهب والدولار، وهو مؤشر خطير عن أوضاع خاطئة، في ظل الضربات القوية التي قامت بها الجهات الرقابية لمحو كافة أشكال الفساد.

وتابع مقدم "حقائق وأسرار"، أن مصر مقبلة على ولاية رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الفترة الجديدة تتطلب وجود وجوه جديدة تعمل بنفس حماس الرئيس السيسي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية.

وشدد بكري، على أن جميع المؤسسات والجهات تعمل بحجم يوازي الجهد الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي، داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك تحديات جسام كبيرة لابد من مواجهتها بقوة للتغلب عليها. وأوضح بكري، أن مؤامرات التشكيك مستمرة ضد مصر وموقف القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، مبينا أن الشعب المصري أثبت أنه شعب واع ومدرك حجم التحديات التي تواجه مصر.

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