هل تستمر الأمطار على القاهرة الكبرى الجمعة؟.. الأرصاد توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والجيزة سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم خاصة على المدن الجديدة وشرق القاهرة والتجمع الخامس.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من شرق البلاد.

وشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).

وعن توقعات الطقس غدا الجمعة على القاهرة الكبرى، أشارت الهيئة إلى وجود حالة من الاستقرار مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: "وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر"، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.