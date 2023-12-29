شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: نستمع إلى كل الآراء ونرفع التوصيات للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت 70 موضوعا بين 113 موضوعا يتعلق بقضايا كثيرة للدولة المصرية بكافة المحاور.

أضاف فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc: "نتحدث في كل ما يتعلق بالموضوعات السياسية داخل الدولة في الحوار الوطني، وكذلك الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وعندما انطلق الحوار الوطني توافد علينا 84 حزبا سياسيا في مصر، وكل رئيس حزب أو من يمثل الحزب يكون له رؤية في الملف السياسي".

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: "سمعنا كل الآراء من كل الأحزاب والسياسيين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وخرجت بعض التوصيات للرئيس السيسي، منها التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، وهذا الملف له عشرات السنين يؤرق الطلاب في عدم ممارسة حقوقهم الانتخابية وعدم وجود قانون يحكم عملية الانتخابات داخل اتحادات الطلبة في المدارس والجامعات".