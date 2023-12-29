كشف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، أنّه "تم إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن بعض أدوية الأمراض المستعصية".
وشدد على أنّ "الصناديق الضامنة تتداعى ولذلك دعوتنا إلى إعادة إنشاء السلطات"، موضحًا أنّ "قانون إنشاء صندوق تقاعدي في الضمان الاجتماعي يشكلّ نقلة نوعية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: الصناديق الضامنة تتداعى وتم إعادة في قرار رفع الدعم عن بعض أدوية الأمراض المستعصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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