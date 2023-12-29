الأسمر: الصناديق الضامنة تتداعى وتم إعادة في قرار رفع الدعم عن بعض أدوية الأمراض المستعصية

كشف رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، أنّه "تم إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن بعض أدوية الأمراض المستعصية".

وشدد على أنّ "الصناديق الضامنة تتداعى ولذلك دعوتنا إلى إعادة إنشاء السلطات"، موضحًا أنّ "قانون إنشاء صندوق تقاعدي في الضمان الاجتماعي يشكلّ نقلة نوعية".