هاشم: اسرائيل لم تلتزم بقرار 1701 والمقاومة يجب أن تستمرّ لتحرير الأرض

أشار النائب قاسم هاشم، في حديث للـ"mtv"، الى أن "تاريخنا مع العدو الإسرائيلي يعلّمنا أنّه لا يحتاج إلى ذريعة أو حجّة ليُظهر عدوانيته ضد جنوب لبنان والمقاومة يجب أن تستمرّ لتحرير الأرض".
ولفت هاشم، الى ان "المقاومة تدافع عن كرامة لبنان والشعب اللبناني، وتخوض معركة الدفاع عن لبنان وعن فلسطين في الجنوب بوجه العدو الاسرائيلي"، مضيفاً "لبنان كان ملتزماً بالقرار 1701 ولكن اسرائيل لم تلتزم به".
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