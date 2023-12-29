رازي الحاج: علينا حماية لبنان عبر تطبيق القرار 1701

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، أنّ "ما يحصل في الجنوب هو خرق من الجانبين للقرار 1701، وعلينا حماية لبنان عبر تطبيق هذا القرار، وهذه مسؤولية وطنيّة لتجنيب لبنان الحرب وعدم ظهور مظاهر مسلّحة".

ولفت إلى أنّ "البيان الوزاريّ لا يحّل مكان الدستور الذي ينصّ بصراحة على أنّ قرار السلم والحرب هو بيد الدولة".

إلى ذلك، أشار الحاج إلى "أننا أردنا منع الفراغ في مؤسسة الجيش ولهذا نزلنا الى الجلسة التشريعية"، داعيًا إلى عدم "استسهال التشريع بظل غياب رئيس الجمهورية".