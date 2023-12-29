أديب عبدالمسيح: انطلاقًا من مبدأ حياد لبنان نحن ضدّ أي عمل عسكري وعلى الحكومة تحمّل المسؤولية

أشار النائب أديب عبد المسيح، إلى أنّ "القضية الفلسطينية قضيّتنا، لكن حربها ليست حربنا، وانطلاقًا من مبدأ حياد لبنان نحن ضدّ أي عمل عسكري، وعلى الحكومة أن تبادر وتتحمّل المسؤولية".

ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "رئاسة الجمهورية مطلب اقليمي وليس مطلبًا محليًا ففط. مطلوب دولة تنشر الجيش في الجنوب. مطلوب سلّة متكاملة في لبنان".