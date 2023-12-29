أشار النائب أديب عبد المسيح، إلى أنّ "القضية الفلسطينية قضيّتنا، لكن حربها ليست حربنا، وانطلاقًا من مبدأ حياد لبنان نحن ضدّ أي عمل عسكري، وعلى الحكومة أن تبادر وتتحمّل المسؤولية".
ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "رئاسة الجمهورية مطلب اقليمي وليس مطلبًا محليًا ففط. مطلوب دولة تنشر الجيش في الجنوب. مطلوب سلّة متكاملة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أديب عبدالمسيح: انطلاقًا من مبدأ حياد لبنان نحن ضدّ أي عمل عسكري وعلى الحكومة تحمّل المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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