"حزب الله" نشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية ونقطة للجيش الإسرائيلي بمحيط كريات شمونة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من استهداف نقطة مستحدثة للجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية. كما نشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية ردًا على قيامه بالإعتداء على المدنيّين في جنوب لبنان.

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