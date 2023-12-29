ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، في بيان للبعثة الدائمة، أنّ "في أوروبا وعلى المستوى الدولي في جنيف، نشعر أكثر فأكثر أنهم يدركون حقيقة بسيطة هنا – في النضال من أجل قضية عادلة، لا يمكن كسر روسيا وروحها. سيتعين على منتقدينا أن يتصالحوا مع هذه الحقيقة، ونحن بدورنا سنذكرهم بذلك من منصات الأمم المتحدة".
ولفت إلى أنّه في هذه القضيّة، تعتمد روسيا على"الدعم المتزايد" للأشخاص ذوي "التفكير المماثل الذين يشاركوننا دعوات روسيا لإنشاء عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة ومراعاة مصالح جميع الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: هناك ادراك في أوروبا وعلى المستوى الدولي في جنيف أنه لا يمكن كسر روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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