انت الان تتابع خبر دوي انفجارات في سماء دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أشارت الوكالة إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وقالت مصدر عسكري سوري في بيان: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".