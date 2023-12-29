بينهم حماده الصاوي وعلي الدين هلال.. أسماء العلماء الـ60 المكرمين بعيد العلم جامعة القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

احتفلت جامعة القاهرة بتكريم 60 من علمائها بحضور وزيري المالية والتعليم العالي، ومحافظ الجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وفيما يلي أسماء العلماء المكرمين:

العلوم الإنسانية والتربوية أ.د. منى فؤاد علي عبد الغني الآثار

العلوم الاجتماعية أ.د/ حسن عبد الباسط محمد جميعى الحقوق

العلوم الهندسية أ.د/ يوسف فوزى راشد أبو الخير الهندسة

العلوم الطبية والصيدلية أ.د/ ألفت جميل أحمد شاكر الطب

العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل أ.د/ جمال سيد

ثانيًا: الجوائز التقديرية

العلوم الإنسانية والتربوية أ.د/ الحسين محمد عبد المنعم السيد الآداب

العلوم الاجتماعية أ.د/ محمد محمود محمد يوسف التجارة

العلوم الهندسية أ.د/ محيى سعد عبد الحميد منصور الهندسة

العلوم الطبية أ.د/ فؤاد عبد المنعم عبد الله الطب

العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل أ.د/ علاء الدين عبد المعطى محمد عيسى الطب البيطري مناصفة

أ.د/ سلامة أبو اليزيد عوف العلوم

العلوم التكنولوجية المتقدمة أ.د/ ندا فاروق أحمد عطا العلوم



ثالثًا : جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبى

نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبى أ.د/ مي يوسف عبد القادر خليف الآداب

رابعًا : جائزة الأميرة فاطمة

الأميرة فاطمة أ.د/ نوال عبد الرؤوف مصطفى ابو شادى العلاج الطبيعي

خامسًا: جوائز التفوق العلمي

العلوم الإنسانية والتربوية أ.د/ صفا عبد القادر محمد حامد الآثار

العلوم الاجتماعية أ.د/ مروه محمد شبل بلتاجي الاقتصاد والعلوم السياسية

العلوم الطبية والصيدلية أ.د/ محمود محمد كامل موسى المعهد القومي للأورام

العلوم الزراعية أ.د/ إيهاب رضا أحمد محمد الزراعة

سادسًا: الجوائز التشجيعية

العلوم الإنسانية والتربوية أ.د/ سيد رشاد قرني محمد الدراسات الإفريقية العليا

العلوم الفيزيائية د/ سهام كمال محمد عبد العال العلوم

العلوم الكيميائية د/ هدى كامل محمود سيد مناصفة العلوم

د/ مروه البدرى محمد خليفه مناصفة العلوم

د/ يوسف محمد أحمد عبده حسن العلوم

د/ سالى السيد أحمد عاشور العلوم

العلوم البيولوجية د/ عمرو عادل عبد الخالق مصطفى العلوم

د/ علا سيد أحمد محمود معهد الأورام

العلوم الزراعية د/ مهدى سيد مهدي السيد مهدي الزراعة

د/ مروة محمد عطيه حسن رزق الطب البيطري

د/ مروة إبراهيم عبد الحميد الطب البيطري

د/ عصام محمد عبد العليم عبد السلام معهد علوم الليزر

العلوم الطبية د/ أسماء السيد عبد اللطيف كساب الصيدلة

د/ إيمان دسوقي طه دسوقي معهد الأورام

د/ زينب عبد اللطيف محمود سليمان الطب

د/ مروة عدلي محمد صالح الطب

العلوم الهندسية د/ صفوت محمود صفوت عبد العظيم الهندسة

/ هبة الله عصام الدين خليل الهندسة

د/ أمنيه حمدى عبد الرحمن معهد علوم الليزر

د/ محمد محيي محمد سعد القرموطي الهندسة

سابعًا: جوائز الاختراع (تمنح جائزة لكل من حصل على براءة اختراع وتنطبق عليه الشروط)

د/ داليا جلال مصطفى سعيد الهندسة مناصفة

د/ حسام محمد عبد الحميد عبد الجواد الهندسة

جوائز أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا

أولا جائزة النيل

في العلوم التكنولوجية المتقدمة، محمد أحمد محمد أبو الغار الطب

جائزة التقديرية

العلوم التكنولوجية المتقدمة أ.د/محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن معهد علوم الليزر

جائزة التفوق

العلوم الهندسية د/ محمد محمود مهدى مرزوق

جائزة الرواد

جائزة الرواد في العلوم الهندسية د/ عثمان لطفي الهندسة

جائزة المرأة التقديرية

جائزة المرأة التقديرية في الصحة د/ نادية زخاري المعهد القومي للأورام

بجائزة المرأة التقديرية في العلوم الاجتماعية د/ماجي الحلواني الإعلام

جائزة المرأة التقديرية في المياه والطاقة د/ فكيهة الطيب العلوم

جائزة التشجيعية

العلوم الكيميائية د/هند عزت سلامة العلوم

الجائزة التشجيعية في العلوم الطبية د/رباب حامد سيد حسن الصيدلة

جوائز وزارة الثقافة

أولا جائزة النيل

العلوم الاجتماعية د/على الدين هلال الاقتصاد والعلوم السياسية

جائزة النيل فى الآداب الراحل د/ محمد عنانى الآداب

ثانياً جائزة التقديرية

أ.د/ السيد فليفل الدراسات الإفريقية العليا

فى مجال الفنون د/ دليلة الكرداني الهندسة

ثالثاُ جائزة التفوق

مجال العلوم الاجتماعية أ.د/ أحمد رجب النائب حاليا

د/ هناء محمد الجوهري

رابعاُ جائزة التشجيعية

مجال العلوم الاجتماعية د/ نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة

مجال العلوم القانونية والاقتصادية فرع عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي د/ نهى سامي صبحي محمود عمر

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الدراسات الإفريقية العليا

صلاح سالم خريجى جامعة القاهرة

هالة البدرى

ليس من أعضاء هيئة تدريس الجامعة تم الترشيح من مجلس الجامعة للحصول على جائزة وزارة الثقافة