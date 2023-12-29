شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى أمام "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تناقش اللجنة يوم الأربعاء، موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة حنان عبد المنعم بشأن عدم وجود نقابة مهنية ترعى وتنظم مهنة الحاسبات ونظم المعلومات، والنائبة منى عمر بشأن توقف مشروع رقمنة كتب المكتبة البلدية بمحافظة الإسكندرية .

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.