"الجريدة" الكويتية: مفاوضات إقليمية ودولية لوقف إطلاق النار في غزة تشمل تحقيق التهدئة في لبنان

ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أنّ "المفاوضات التي تخوضها قوى إقليمية ودولية لوقف إطلاق النار في غزة بدأت تتشابك مع تحقيق تهدئة للنزاع على الجبهة اللبنانية".

ونقلت عن مصادر دبلوماسية عربية، قولها إنّ المفاوضات التي تتناول تطورات الوضع في غزة لا تبدو غائبة عن المشهد اللبناني، وهناك تواصل مع المسؤولين اللبنانيين ومع "حزب الله" في سبيل ربط الاستقرار على الجبهتين معًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "المعلومات تشير إلى استمرار الإسرائيليين في الحديث عن مهلة أسابيع قليلة للوصول إلى تفاهم حول إعادة الاستقرار في جنوب لبنان، وإذا لم يتم التوصل إلى ذلك فإن مسألة التصعيد العسكري ستكون مطروحة بقوة. أما بالنسبة لـ"حزب الله"، فلا حديث عن أي استقرار أو وقف لعملياته العسكرية ضد إسرائيل قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وبعده يمكن للبنان أن يدخل في مفاوضات مفصلة حول كيفية تطبيق القرار 1701".

وبحسب ما نقلت الصحيفة، ستجري هذه المفاوضات المزمعة وفق مسارين، يتعلق الأول بوقف المواجهات تحقيقاً للتهدئة، في حين يطغى الطابع السياسي على المسار الثاني وفقاً للتصور الأميركي، ويتعلق بالحديث عن انسحاب إسرائيل من النقاط 13 بما فيها نقطة b1، وخراج بلدة الماري، وصولاً إلى البحث في مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذا سيكون مساراً طويلاً.

وبحسب المعلومات نفسها، فإن جهات إقليمية ودولية تعمل على طمأنة اللبنانيين بأن تفضي الضغوط إلى تجنب توسع الصراع إلى حرب شاملة، بل حصرها في الجنوب ووفق القواعد القائمة.