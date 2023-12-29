"سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي ثانٍ هذه الليلة على محيط دمشق

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّ "الدفاعات الجوية السورية تصدت مجددا لعدوان إسرائيلي ثانٍ هذه الليلة على محيط العاصمة دمشق".
وأوضحت أنّ طائرات إسرائيلية أطلقت موجة ثانية من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجومًا على محيط دمشق.
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