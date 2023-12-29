عدد سكان العالم ارتفع بمقدار 75 مليون نسمة في 2023 ويصل لأكثر من 8 مليارات في يوم رأس السنة الجديدة

ارتفع عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال عام 2023، وفي يوم رأس السنة الجديدة سيصل إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي يوم الخميس.

وبحسب الاحصاء، كان معدل نمو سكان العالم العام المنقضي أقل بقليل من 1 بالمئة، وبلغ المعدل في الولايات المتحدة العام الماضي 0.53 بالمائة، أي حوالي نصف الرقم العالمي.

وأضافت الولايات المتحدة 1.7 مليون نسمة، وسيبلغ عدد سكانها في يوم رأس السنة الجديدة 335.8 مليون نسمة.

وإذا استمرت الوتيرة الحالية حتى نهاية العقد، فقد يكون عقد 2020 هو الأبطأ نموا من حيث تزايد عدد السكان في تاريخ الولايات المتحدة.