شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتسلم قيادة قوة المهام المشتركة للناتو في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس تسلم المملكة المتحدة من ألمانيا القيادة السنوية لقوة المهام المشتركة عالية الجاهزية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ابتداء من يناير 2024.

وأكد في بيان أمس الخميس، أن قيادة هذه القوة التي تتشكل من 6000 فرد ستجعل بريطانيا تشارك بأكبر عدد من قواتها فيها، وتحديدا من (الفيلق البريطاني للرد السريع المتحالف) ليكون الجزء الرئيس في القطاع البري لقوة المهام المشتركة.

1000 عسكري بريطاني

وجدد وزير الدفاع البريطاني التزام المملكة المتحدة بتقديم مجموعة متكاملة من القدرات الدفاعية للحلف الأطلسي، مشيرًا إلى انتشار 1000 عسكري بريطاني بشكل دائم في إستونيا، بجانب سرب استطلاع لمجموعة قتالية تابعة لناتو بقيادة الولايات المتحدة في بولندا، ومعه نظام دفاع جوي للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي.