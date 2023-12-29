ارتفاع عدد المصابين بعقر كلب مسعور بأسيوط إلى 40 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

كشف مصدر طبي بمستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، ارتفاع عدد المصابين بعقر كلب ضال بمنطقةالوليدية بحي شرق ، إلى 40 مصابا وجرى إعطائهم المصل المضاد.

كان مستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام التابعين لمديرية الصحة أسيوط، استقبلوا عددًا من المواطنين بعد أن عقرهم كلب ضال بمنطقة الوليدية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام بعد تعرضهم للعقر من أحد الكلاب المسعورة، وتزويد المستشفى بعدد كبير من الأمصال تحسبا لارتفاع أعداد المصابين، وحقنهم بالمصل المخصص لعقر الكلاب.

يأتي ذلك فيما تكثف أجهزة الطب البيطري بأسيوط والأجهزة الأمنية بالمحافظة جهودها، لمطاردة الكلب الضال والقضاء عليه حرصا على المواطنين.

تسود حالة من الذعر بين أهالي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، اليوم الجمعة، بعد ظهور كلب مسعور وتسببه في إصابة 27 شخصًا عقرهم وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة وأخذ المصل المضاد.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارا من مأمور قسم ثان شرطة أسيوط، يفيد بإصابة 27 شخصا بعقر كلب مسعور.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن كلبا مسعورا عقر 27 شخصا وهم :"هاني.ج.ا" 22 عامًا، و"احمد.م.ا" 24 عامًا، و"محمد.ع.ر" 34 عامًا، و"أحمد.م.ع" 23 عامًا، و"عادل.ص.ع" 18 عامًا، و"أحمد.ع.ع" 32 عامًا، و"سامى.ف" 35 عامًا، و"محمد.ع" 33 عامًا.

كما أصيب "محمود.م" 32 عامًا، و"اسماء.ح" 25 عامًا، و"احمد.ع" 30 عامًا، و"أحمد.ن" 15 عامًا، و"محمد.ع" 13 عامًا، و"احمد.ر" 27 عامًا، و"فرج.م" 22 عامًا، و"شعبان.ا" 62 عامًا، و"سامح.ا" 18 عامًا، و"محمود.ع" 18 عامًا، و"الحسن.م" 20 عامًا، و"هشام.ح" 26 عامًا، و"احمد.م" 69 عامًا، و"أحمد.ح" 23 عامًا.

وأصيب :"هشام.م" 36 عامًا، و"محمود.ا" 20 عامًا، و"محمد.ا"18 عامًا، و"حمامة.ت" 57 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة .وأوضح مصدر طبي أنه تم اعطاء 27 شخصًا الأمصال.

وأكد أهالي منطقة الوليدية أن الكلب المسعور رمادي اللون ظهر في المنطقة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وبدأ في مهاجمة المواطنين، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.