شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمام "النواب" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ثلاثة اجتماعات، في أول اجتماعات لها مطلع السنه الجديدة، التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الانسان 2020-2023 بحضور رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

كما تستعرض اللجنة في اجتماعها المزمع عقده الاربعاء الموافق 3 يناير 2024 التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التابعة الى وزارة الخارجية وذلك بدعوة وزير الخارجية.

وحسب جدول أعمال اللجنة البرلمانية، فأنها تبحث أيضا في اجتماعها الثاني يوم الاربعاء، الشكاوى الواردة إليها خلال الفتره الماضية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوقالإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.