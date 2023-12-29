2023 لبنانياً: ترحيل الأزمات إلى العام المقبل وخشية من الحرب جنوباً

في نهاية العام 2022، لم يكن الكثير من اللبنانيين يتوقعون إستمرار الأزمة السياسية ضمن المسار نفسه، نظراً إلى أن غالبية القوى السياسية كانت تتحدث عن ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي في وقت قريب. على قاعدة أن البلاد ستكون، خلال أشهر، على موعد مع مجموعة من الإستحقاقات البارزة، أبرزها كان إقتراب موعد إنتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن التجارب، التي شهدها العام الحالي، أثبتت أن هذه القوى لا تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية، ما قاد إلى ترحيل الأزمة إلى العام 2024، من دون أن يعني ذلك إمكانية الوصول إلى حلّ.

رهانات مستمرة على الخارج

في ظلّ هذه الأجواء، كان من الطبيعي أن يمتدّ الشغور في رئاسة الجمهوريّة إلى العديد من المؤسّسات، على وقع سجالات عالية السقف، نظراً إلى أن الأفرقاء لم يكونوا في وارد تقديم أي تنازلات. فقوى الثامن من آذار لا تزال تُصر على تبني ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بينما لا تزال ترفض قوى المعارضة هذا الترشيح. الأمر الذي قادها في مرحلة ما إلى "التقاطع" مع "التيار الوطني الحر" على تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.

إنطلاقاً من ذلك، كانت بيروت، خلال العام 2023، على موعد مع تحركات دبلوماسية متعددة، أبرزها من الجانبين الفرنسي والقطري، من أجل الوصول إلى تسوية رئاسية، من دون أن ينجح أي منها في الوصول إلى نتيجة. مع العلم أن باريس كانت قد انتقلت، في الأشهر الماضية، من طرح المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى تشجيع الذهاب إلى المرشح الذي ينتمي إلى ما بات يعرف بـ"الخيار الثالث". في حين يعود الرهان، في الفترة الحالية، على حراك محلي وخارجي، غير مضمون النتائج، من المفترض أن ينطلق مع بداية العام 2024.

بالتزامن، كان الخطر الأبرز، بعد معالجة الشغور المحتمل في موقع حاكمية مصرف لبنان، من خلال تسلم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري صلاحيات سلامة، هو الخلاف حول كيفية معالجة الواقع نفسه على مستوى قيادة الجيش، نظراً إلى أن ولاية العماد جوزاف عون كان من المفترض أن تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل، قبل أن يقر مجلس النواب قانوناً يتيح له البقاء في موقعه، إلى جانب مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لعام إضافي.

ما تقدم لا يعني الإنتهاء من هذا الملف بشكل كامل، نظراً إلى أن الجميع يترقب مصير الطعن، الذي من المفترض أن يتقدم به "التيار الوطني الحر" بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، مع ما يعنيه ذلك من سجالات سياسية ستكون مفتوحة على مصراعيها في بداية العام المقبل. بينما تدور معركة أخرى حول المؤسسة العسكرية، تتعلق بالتعيينات في المواقع الشاغرة في المجلس العسكري ورئاسة الأركان.

خشية من الحرب جنوباً

الخطر القائم نتيجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لا يقل أهمية عن ذلك الناجم عن الأوضاع الملتهبة على الجبهة الجنوبية. نظراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي جاء بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، أشعل مواجهة عسكرية جديدة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

في هذا الإطار، تعيش هذه الجبهة، منذ أن قرر "حزب الله" الدخول على خط الحرب في 8 تشرين الأول الماضي، دعماً لغزة، حالة حرب، رغم الحراك الدبلوماسي المتعدد الأوجه، الذي كان يهدف إلى منع تطور الأوضاع بشكل دراماتيكي. مع العلم أن هذا الحراك كان قد تحول، في الأيام الماضية، من التحذير والتهديد إلى الدعوة لعدم الإنجرار إلى الإستفزازات الإسرائيلية، نظراً إلى أن تل أبيب كانت قد بادرت إلى التصعيد، على أكثر من جبهة، من أجل الخروج من المأزق التي وقعت فيه.

إنطلاقاً مما تقدم، الخشية من تدهور الأوضاع جنوباً ستنتقل أيضاً، كما الملفات السياسية العالقة، إلى العام المقبل، على إعتبار أن الخطر سيبقى قائماً طالما أن الحرب في غزة لم تنته. بينما باتت هذه الحرب، بحسب بعض المتابعين، جزءاً من الأزمة السياسية في البلاد، بسبب الرهانات على ما قد تفرزه من نتائج على الصورة العامة في المنطقة. من دون تجاهل السجال المفتوح، نتيجة الواقع في المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، حول القرار 1701، بعد أن كانت تل أبيب قد هددت، أكثر من مرة، بالحرب، في حال لم يتم إبعاد "حزب الله" عن الحدود نتيجة إتفاق دبلوماسي.

الأوضاع القائمة على الجبهة الجنوبية، فتحت أيضاً سجالاً داخلياً حول دور بعض الفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان، خصوصاً بعد أن بادرت هذه الفصائل، لا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى تنفيذ عمليات عسكرية إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية. أما ذروة هذا السجال، فكانت عندما بادرت "حماس" إلى إعلان تشكيل "طلائع طوفان الأقصى"، في الرابع من الشهر الحالي، قبل أن تعمد إلى الحركة إلى التأكيد أن المقصود ليس تشكيل فصيل عسكري.

موجة نزوح جديدة

التطورات الأخيرة على الجبهة الجنوبية، كانت قد سرقت الأضواء من الخطر الذي تمثله أزمة النازحين السوريين في لبنان. لا سيما مع إنطلاق موجة نزوح جديدة ذات طابع إقتصادي في الأشهر الماضية، نتيجة الأوضاع المتردية في الداخل السوري. بالرغم من الرهانات السابقة على إمكانية المعالجة بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

في هذا السياق، من الممكن الحديث، إلى جانب التقصير والتردد الداخليان في الذهاب إلى الحلول العملية، عن مؤامرة دولية، كان قد كشف أحد فصولها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، في شهر حزيران الماضي، الذي دعم بغالبية أعضائه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الإعتراض اللبناني.

بالتزامن، كانت مفوضية شؤون اللاجئين قد ماطلت بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين للمديرية العامة للأمن العام، بعد أكثر من عام من مطالبة لبنان بالحصول على هذه "الداتا" لتنظيم الوجود السوري، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في شهر آب الماضي.

في المقابل، كانت السلطات المحلية قد ذهبت إلى مجموعة واسعة من الإجراءات للحد من الوجود غير الشرعي، لا سيما أن البلاد كانت قد شهدت، في العام 2023، إرتفاعاً في منسوب التوترات الأمنية الناجمة عن هذه الأزمة.

من ناحية أخرى، كان ملف اللاجئين الفلسطينيين قد شهد توتراً كبيراً، بعد المواجهات التي إندلعت في مخيم عين الحلوة، في شهر تموز الماضي، بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية في المخيم. حيث شهد مخيم عين الحلوة جولتي عنف، قبل أن تنجح الإتصالات السياسية في الوصول إلى إتفاق على وقف إطلاق النار، من دون أن يعني ذلك إنتهاء الأزمة بشكل كامل.

رياض سلامة ومرفأ بيروت

على مستوى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، كان خروج حاكم مصرف السابق من موقعه، بعد إنتهاء ولايته، هو الحدث الأبرز هذا العام. بالرغم من أن جهود البعض من أجل إبقائه في منصبه بقيت حتى الأيام الأخيرة من هذه الولاية، على إعتبار أن المس به يعد من الخطوط الحمراء. وهو ما يحول، حتى الآن، دون خضوعه لأي محاسبة عن الفترة الماضية، لدرجة لا أحد يعرف ما إذا كان لا يزال داخل الأراضي اللبنانية أم غادرها، رغم وجود قرار بمنعه من السفر.

وفي حين كانت قد صدرت مذكرات توقيف بحق سلامة من قبل العديد من الدول الأوروبية، التطور الأبرز مع إنتهاء ولايته. كان الإعلان عن فرض عقوبات عليه، في شهر آب، من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا، بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.

بالتزامن، عاد سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى الإستقرار هذا العام، بالرغم من غياب الخطط الإصلاحية التي من المفترض أن تقرها السلطات المعنية. حيث حافظ، في الأشهر الأخيرة من العام، على سعر صرف عند حدود 89 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان قد تخطى، في شهر آذار، حاجز الـ 140 ألف ليرة قبل أن يبدأ بالتراجع.

قضائياً، لا يزال الغموض يلف ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الإنفجار الذي وقع في الرابع من آب من العام 2020، نتيجة الضغوط السياسية التي عرقلت مساره القانوني. مع العلم أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان قد قرر، في 23 كانون الثاني، استئناف تحقيقاته، الأمر الذي فجر أزمة مع النائب العام التمييزي غسان عويدات. الذي أعلن، في اليوم التالي، رفض قرارات بيطار كلها، قبل أن يقرر إطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف.

في المقابل، كانت نقابة المحامين قد أعلنت، في شهر شباط، أن محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكماً قضائياً بحق شركة "سافارو" (SAVARO)، التي أدخلت حمولة "نترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت عام 2013 على متن الباخرة "روسوس". حيث أصدرت المحكمة البريطانية حكماً في الدعوى المدنية التي رفعت ضد الشركة المسجلة في لندن، وأكدت مسؤوليتها تجاه الضحايا. كما قررت افتتاح المرحلة الثانية من المحاكمة، لتحديد قيمة التعويض الذي يستحقه الضحايا.

تطويب البطريرك الدويهي

كنسياً، انعقد المؤتمر اللاهوتي الخاص بالدراسة والتصويت لتثبيت أعجوبة للمكرم البطريرك إسطفان الدويهي الإهدني تمهيداً لتطويبه، في 20 تشرين الأول، حيث تم تثبيت أعجوبة الشفاعة، والموافقة على إعلان البطريرك الدويهي طوباوياً على مذابح الكنيسة المارونية. ومن المقرر، بحسب ما كان قد أعلن المسؤول عن ملف دعاوى التكريم والتطويب والتقديس لدى الفاتيكان الأب بولس قزي، أن يعقد مجمع الكرادلة والأساقفة جلسة، في مسيرة دعوى تطويب المكرم البطريرك الدويهي، صباح يوم الثلاثاء 6 شباط 2024.

على صعيد متصل، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد أصدر، في 22 حزيران، مرسوماً بطريركياً عين بموجبه لجنة من الأساقفة، لدرس إمكانية فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم المتوفي في رائحة القداسة عام 1889.