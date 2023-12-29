بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة.. خروج 40 شخصًا عقرهم كلب مسعور بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن خروج الـ40 شخصًا ممن تعرضوا للعقر من كلب ضال من مستشفيات أسيوط العام والإيمان العام بعد تقديم الرعاية اللازمة لهم وإعطاءهم الأمصال.

وأوضح مصدر طبي بأسيوط، أن المصابين من بينهم إناث وشباب وكبار في السن والإصابات كانت في أماكن متفرقة بالجسم "اليدين والأرجل و الركبة" وتم تقديم الرعاية اللازمة لكل مصاب.

وكان أهالي منطقة الوليدية التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، قد نجحوا منذ قليل بالاشتراك مع الطب البيطري والأجهزة الأمنية في التخلص من كلب ضال مسعور بعدما عقر 40 شخصًا من ابناء المنطقة.

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، عقب ظهور كلب مسعور وتسببه في إصابة 40 شخصًا بعد عقرهم وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة وأخذ المصل المضاد.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان شرطة أسيوط، يفيد بإصابة 27 شخصا بعقر كلب مسعور.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن كلبا مسعورا عقر 27 شخصا وهم : "محمود.م" 32 عامًا، و"اسماء.ح" 25 عامًا، و"احمد.ع" 30 عامًا، و"أحمد.ن" 15 عامًا، و"محمد.ع" 13 عامًا، و"احمد.ر" 27 عامًا، و"فرج.م" 22 عامًا، و"شعبان.ا" 62 عامًا، و"سامح.ا" 18 عامًا، و"محمود.ع" 18 عامًا، و"الحسن.م" 20 عامًا، و"هشام.ح" 26 عامًا، و"احمد.م" 69 عامًا، و"أحمد.ح" 23 عامًا.

كما أصيب"هاني.ج.ا" 22 عامًا، و"احمد.م.ا" 24 عامًا، و"محمد.ع.ر" 34 عامًا، و"أحمد.م.ع" 23 عامًا، و"عادل.ص.ع" 18 عامًا، و"أحمد.ع.ع" 32 عامًا، و"سامى.ف" 35 عامًا، و"محمد.ع" 33 عامًا، و"هشام.م" 36 عامًا، و"محمود.ا" 20 عامًا، و"محمد.ا"18 عامًا، و"حمامة.ت" 57 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة .وأوضح مصدر طبي أنه تم اعطاء 27 شخصًا الأمصال.

وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.