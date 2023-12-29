شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعين حاكمًا جديدًا لدونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بموجب مرسوم نشر يوم الخميس، فاديم فيلاشكين في منصب حاكم منطقة دونيتسك، الواقعة شرق أوكرانيا التي تسعى القوات الأوكرانية والروسية السيطرة عليها.

وكان فيلاشكين يشغل منصب نائب حاكم المنطقة منذ شباط 2019، وجرى تعيين سلفه بافلو كيريلينكو رئيسًا لمكتب مكافحة الاحتكار في كييف في سبتمبر.

وتطالب روسيا بضم منطقة دونيتسك على الحدود مع أوكرانيا، وتحتل أكثر من نصف مساحتها حاليا.

وعين زيلينسكي في مرسوم آخر، أولكسندر كوفال حاكمًا جديدًا لمنطقة ريفني الواقعة غرب أوكرانيا، وكان كوفال يرأس في السابق إدارة منطقة ريفني.

صادرات ممر البحر الأسود البديل

وقال زيلينسكي اليوم الخميس إنه جرى تصدير شحنات إجماليها 12 مليون طن حتى الآن عبر ممر البحر الأسود البديل.

وأضاف خلال خطابه المصور الليلي، أن الممر أدى إلى "نتائج مهمة لا سيما في ديسمبر، وهذا ملموس على مستوى اقتصادنا بالكامل".

وفتح الممر البديل بعد انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وتهديدها بمعاملة جميع السفن كأهداف عسكرية محتملة.