شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى عالم مثالي.. هذه مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الصين إلى أن يكون هناك عالم منظم، ويتسم بالمساواة، ومتعدد الأقطاب وعولمة اقتصادية شاملة وتفيد الجميع، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، وذلك في أثناء تحديد البرامج لجهودها الخاصة بالسياسة الخارجية في مؤتمر استمر يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قدم في خطابه في المؤتمر المركزي للعمل المرتبط بالشؤون الخارجية في بكين الذي اختتم أعماله أمس الخميس، موجزًا للإنجازات والتجارب القيمة للدبلوماسية الصينية بسمات مميزة في العصر الجديد.

جهد الشؤون الخارجية الصينية

وأوضح شي البيئة الدولية والمهمة التاريخية التي يواجهها جهد الشؤون الخارجية الصينية في الرحلة الجديدة.

كما وضع الترتيبات الشاملة للفترات الحالية والمستقبلية لمثل هذا العمل الذي تقوم به الصين.

ووفقًا لبيان جرى نشره في نهاية المؤتمر، سوف يتعين على العمل الخارجي للصين في الفترات الحالية والمستقبلية اتباع مبدأ الثقة بالنفس، والاعتماد على النفس، والصراحة والشمول والانصاف والعدالة، والتعاون المربح للجميع، وأن يركز على بناء مجتمع يتسم بمستقبل مشترك لكل البشر.