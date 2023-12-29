الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والخسائر مادية

أعلنت ​وزارة الدفاع السورية​، في بيان، أنّ "نحو السّاعة 1:20 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه الأراضي اللّبنانيّة، مستهدفًا عددًا من النّقاط في محيط ​دمشق​، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادّيّة".

وكانت قد أفادت في بيان سابق، بأنّ "السّاعة 23:05 من مساء الخميس، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه ​الجولان​ السّوري المحتل، مستهدفًا بعض النّقاط في المنطقة الجنوبيّة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها؛ واقتصرت الخسائر على المادّيّات".