أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، أنّ "نحو السّاعة 1:20 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه الأراضي اللّبنانيّة، مستهدفًا عددًا من النّقاط في محيط دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادّيّة".
وكانت قد أفادت في بيان سابق، بأنّ "السّاعة 23:05 من مساء الخميس، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه الجولان السّوري المحتل، مستهدفًا بعض النّقاط في المنطقة الجنوبيّة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها؛ واقتصرت الخسائر على المادّيّات".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق والخسائر مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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