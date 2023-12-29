الأمم المتحدة: نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الدامية في وسط نيجيريا وندعو لتحقيق سريع ومستقل

أعرب مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ "إزاء سلسلة الهجمات الّتي نفّذها مسلّحون على مجتمعات ريفيّة متعدّدة في ولاية بلاتو" في وسط نيجيريا، وخلّفت نحو 200 قتيل وفق السّلطات المحليّة.
ودعا في بيان، السّلطات النّيجيريّة إلى "التّحقيق في هذا الحادث بشكل سريع وشامل ومستقل، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنه في محاكمات عادلة"، مؤكّدًا أنّه "يجب كسر دائرة الإفلات من العقاب الّتي تغذّي أعمال العنف المتكرّرة. ويجب على الحكومة أيضًا اتخاذ خطوات ذات معنى لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة، وضمان عدم تكرار هذا العنف المدمّر".
وكانت قد شنّت جماعات مسلّحة هجمات بين مساء السّبت وصباح الثّلثاء في ولاية الهضبة النّيجيريّة، وهي منطقة تعاني منذ سنوات عدّة من التّوتّرات الدّينيّة والعرقيّة.
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