شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يدعو العالم إلى القتال الموحد ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط حالة من الغموض بشأن المساعدات العسكرية في العام المقبل، أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، دعوة قوية للمجتمع الدولي للمشاركة معًا في القتال ضد العدوان الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو قبل وقت قصير من نهاية العام: "يجب أن يُهزم الإرهاب الروسي، يجب أن يفشل الإرهاب، ويجب علينا جميعًا في العالم الحر أن نضمن هذا معًا".

وتابع أنه يجب فعل كل ما يمكن من أجل ضمان أن الجميع "يظهرون القوة معًا" في العام المقبل.

وقال زيلينسكي: طالما شددت القوات المسلحة الأوكرانية على حاجتها إلى مزيد من الذخيرة لمواجهة الحرب الروسية التي شنها الكرملين في فبراير 2022.

حاكم جديد لدونيتسك

وفي وقت سابق، عين زيلينسكي، فاديم فيلاشكين حاكمًا جديدًا لمنطقة دونيتسك في شرقي أوكرانيا، والذي تقاتل القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة عليها.

وتطالب روسيا بضم منطقة دونيتسك على الحدود مع أوكرانيا، إذ تحتل أكثر من نصف مساحتها حاليًا.

وعين زيلينسكي، في مرسوم آخر، أولكسندر كوفال حاكمًا جديدًا لمنطقة ريفني الواقعة غرب أوكرانيا.

هجوم بمسيرات على أوديسا

قالت السلطات الأوكرانية إن حريقًا اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أنباء عن توجه طائرات مسيرة إلى المنطقة.

وقال حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق تيليجرام: "تعرض مبنى شاهق في أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".

وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.