مصر: ننتظر رد الأطراف على مقترح وقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (غزة، القاهرة)

أعلنت مصر أنها طرحت إطاراً لمقترح في سبيل إنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، إن بلاده قدمت مقترحاً يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أنه لم تتلق مصر حتى الآن أي ردود على المقترح.

جاء ذلك في بيان أصدره رشوان، أمس، قال فيه إن «مصر قد طرحت بالفعل إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف الحرب على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة».

وأضاف المسؤول المصري أن «صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار».

وتابع رشوان أن «كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية».

وأكد خبراء ومحللون سياسيون ضرورة العمل الجماعي الدولي لوقف إطلاق النار عبر المقترح المصري أو غيره من المبادرات الأخرى، موضحين أن المحاولات المصرية والمباحثات الجارية فرصة لحل الأزمة لكنها تحتاج إلى تقديم تنازلات من جميع الأطراف.

وقال الخبير السياسي والاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة، إن المبادرة المصرية تملأ الفراغ الذي يتشكل مع إطالة أمد الحرب واستمرارها، مضيفاً أن القاهرة تقيس قدرتها الدبلوماسية التي تتوافق مع الأحداث على الأرض.

وأشار السبايلة لـ «الاتحاد» إلى أن المبادرة المصرية تعد الأكثر قابلية للتنفيذ وتقدم حلاً منطقيا باتجاه وقف هذه الحرب والتأسيس لما بعدها من إدارة القطاع وإعادة الإعمار، موضحاً أن المبادرة يمكن النظر إليها بإيجابية كبيرة.

من جانبه، أوضح الدبلوماسي المصري، السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن المبادرة المصرية ترضي رغبات جميع الأطراف للوصول إلى حل ووقف إطلاق النار في ظل المعاناة الإنسانية لسكان غزة.

وفي السياق، قال دكتور تيسير أبو جمعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، إن المبادرة المصرية جيدة وتصل بقطاع غزة إلى بر الأمان، مضيفاً أن المراحل الثلاث المطروحة هي بالتأكيد ستصل إلى وقف إطلاق نار شامل، موضحاً أنه بالنسبة للحكومة الفلسطينية فهي موضوع فلسطيني محض.

وأوضح لـ«الاتحاد» أن الجانب الإسرائيلي يناقش هذه الخطة لأنها ستكون المخرج بالنسبة له، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني معني بوقف إطلاق النار والموافقة على المبادرة، خاصة في المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.