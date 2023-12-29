شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء أمام "طاقة النواب" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعها المزمع عقده 2 يناير القادم 2024 لمناقشة 6 طلبات احاطة موجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وفي مقدمتها المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية ، الرياح ، النووية.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جنيدى بشأن المغالاة في تكلفة مقايسات توصيل العدادات الكهربائية في بعض المناطق بمدينة ناصر - محافظة بنى سويف، والنائب محمد يسرى عبادة بشأن الموافقة على إنشاء محطة محولات الضهرية بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة وإدراجها في خطة العام المالي الحالي لتحسين خدمات امدادات الطاقة لدى المواطنين ولتوفير الطاقة المطلوبة للتوسعات المستقبلية، وتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي.

يأتي ذلك إلي جانب الطلبات المقدمة من النائب هشام حسين بشأن الأهمال في أكشاك الكهرباء ، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة - حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي، والنائب نادر عبدة صديق بشأن ضعف التيار الكهربائي في مركز العياط بمحافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء قرية جرزا حتى الآن.

كما تنظر اللجنة طلب النائب، عبد الفتاح محمد الشحات بشأن عدم استغلال المحولات الكهربائية القديمة التي تم إحلالها بمحولات كهربائية أكبر في تعزيز القرى والنجوع بمركزى أبو تشت ، فرشوط محافظة قنا والتي تعانى من ضعف التيار الكهربائي.