20 قتيلًا وعشرات المفقدودين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 20 مواطنًا، جرّاء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيّته، منازل عدّة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ "هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل المستهدفة".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيليّة المستمرّة على غزة برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى أكثر من 21 ألف قتيل، ونحو 55 ألف مصاب، إضافةً إلى آلاف المفقودين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء.
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