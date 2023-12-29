القيادة الوسطى الأميركية: إسقاط مسيّرة وصاروخ مضاد للسفن أطلقهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأميركيّة في الشّرق الأوسط (سنتكوم)، أنّ "السّفينة الأميركيّة "USS MASON" أسقطت طائرةً مسيّرةً وصاروخًا باليستيًّا مضادًّا للسّفن في جنوب ​البحر الأحمر​، أطلقهما ​الحوثيون​ في ​اليمن​".

وأكّدت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "لم تتضرّر أيّ من السّفن الـ18 الموجودة في المنطقة، ولم يتمّ الإبلاغ عن إصابات"، مشيرةً إلى أنّ هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 الّتي ينفّذها الحوثيّون ضدّ سفن دوليّة منذ 19 تشرين الأوّل الماضي".

وكانت قد أعلنت الولايات المتّحدة الأميركيّة أمس الخميس، سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل "الحوثيّين" في اليمن، بعد هجماتهم على سفن تجاريّة في البحر الأحمر. وطالت العقوبات أشخاصًا وكيانات في اليمن وتركيا، اعتُبرت متورّطة في هذا التّمويل.

وقد شنّ "الحوثيّون" مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنّها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدّد بتعطيل التّجارة العالميّة.