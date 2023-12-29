سلطات ولاية مين الأميركية قضت بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية بالولاية

أعلنت المسؤولة الدّيمقراطيّة في ولاية مين الأميركيّة، شينا بيلوز، المكلّفة تنظيم الانتخابات التّمهيديّة للانتخابات الرئاسية في عام 2024 ، أنّ الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​، "غير مؤهّل لمنصب الرّئيس"، بموجب التّعديل 14 للدّستور، الّذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال "تمرّد" من تولّي أيّ مسؤوليّة عامّة.

وسرعان ما دان ترامب ما وصفه بأنّه قرار اتّخذته "يساريّة متطرّفة" و"مؤيّدة متحمّسة" للرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، مشيرًا إلى "أنّنا نشهد في شكل مباشر، محاولةً لسرقة انتخابات وحرمان النّاخب الأميركي من حقّه في التّصويت".

وسيطعن ترامب بقرار الولاية أمام المحكمة، حسمبا أعلن المتحدّث باسم حملته الانتخابيّة، وقد يذهب إلى حدّ تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية.

وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، قد خلصت الأسبوع الماضي، إلى أنّ ترامب "انخرط في تمرّد في 6 كانون الثّاني 2021" (اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس)، وبالتّالي فإنّ التّعديل الرّابع عشر للدّستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولّي الرّئاسة.