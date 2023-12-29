قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزلها في عرمون ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: ربا حسين حلاق (من مواليد عام 2006، سوريّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2023-12-13، منزلها الكائن في محلّة ​عرمون​؛ ولم تعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، على الرّقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".