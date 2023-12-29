في صحف اليوم: هوكشتاين ينعش الوساطة الأميركية لتحديد الحدود البرية اللبنانية- الإسرائيلية وهل تعيد "اليونيفيل" انتشارها؟

أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "دوريات قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرضت منذ عام وحتى الامس، الى العديد من المضايقات وأحياناً الاعتداءات الدموية من شبّان في بعض القرى اللبنانية، بينما سقط لها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية عدد من الشهداء، ولم تتحرك المنظمة الدولية والدول الراعية لهذه القوات والمشارِكة فيها لِلجم اسرائيل والضغط عليها او إدانتها في مجلس الامن، واكتفت ببيانات عامة واعلان "فتح تحقيق للتأكد من مصدر النار" وكأنّ الفاعل مجهول؛ وهو ما يعتبره اللبنانيون نوعاً من التغطية على ممارسات اسرائيل وارتكاباتها اليومية وخرقها للقرار 1701".

ولفتت إلى أنّ "برغم اعتبار العديد من القوى السياسية اللبنانية انّ الامم المتحدة "منحازة" للكيان الاسرائيلي، وبالتالي قوّاتها في لبنان تتصرف بناء لتوجيهات مرجعيتها السياسية، فإنّ احترام وتقدير لبنان الرسمي والشعبي كبير لدورها، وهناك حرص من القوى السياسية المتواجدة على الارض في مناطق انتشار اليونيفيل على تركها تمارس دورها كاملاً لكن من دون تجاوزات، برغم الثغرات الكبيرة في قرار انتدابها، الذي سمح بتواجدها فقط من الجانب اللبناني للحدود؛ وترك الجانب الفلسطيني المحتل سائباً لممارسات اسرائيل وتعدياتها".

وأوضحت الصحيفة أنّ "لذلك، فإنّ أزمة اليونيفيل في لبنان ميدانية وسياسية في آن معاً... ميدانية لأنّ انتشارها يشمل الجانب اللبناني فقط، ولأنّ انتدابها اقتصَر على متابعة الخروقات التي تحصل من لبنان اكثر من تلك التي تحصل من جانب اسرائيل، مع فارق كبير في الخروقات اللبنانية والخروقات الاسرائيلية كمّاً ونوعاً، حيث انّ الاخيرة فاقت بعشرات الاضعاف الخروقات البسيطة عموماً في لبنان؛ بينما من اسرائيل فالخروقات قائمة ومستمرة منذ بدء تطبيق القرار 1701 عام 2006".

وركّزت على أنّ "عمل اليونيفيل الميداني الروتيني من دوريات وحواجز ومراقبة، قاصِر عن لجم اعتداءات اسرائيل. والأسوأ انّ عناصرها، عند احتدام التوتر، يختبئون في الملاجئ والتحصينات ويتوقفون عن مراقبة مصدر الخروقات الاسرائيلية، ويكتفون بتسجيل الافادات والابلاغ عنها وإجراء الاتصالات مع جانبي المشكلة الرسميين لوقف التوتر؛ لكن غالباً من دون اي نتيجة".

كما ذكرت أنّ "في الجانب الانساني والمدني، لليونيفل عدة أيادٍ بيضاء في مساعدة المواطنين الجنوبيين على مستويات عديدة، منها الصحة والمياه والزراعة"، مبيّنةً أنّ "في الجانب السياسي، إن القرار 1701 أتى لينقذ اسرائيل اكثر مما هو لمساعدة لبنان، بحيث انه بُنيَ على اعتبار انّ اصل المشكلة هو من لبنان بسبب وجود المقاومة فيه، من دون اعتبار انّ اصلها هو في احتلال اسرائيل لمساحات واسعة من الاراضي اللبنانية، هذا عدا عن تلكؤ الامم المتحدة في معالجة مشكلة خط الحدود الرسمية، حيث تحتل اسرائيل عدداً من النقاط التي تحفّظ عليها لبنان عند ترسيم "الخط الازرق"، واختراع خط ثالث هو "خط الانسحاب"، بحيث باتت مسألة تثبيت حدود لبنان البرية مع فلسطين معقدة بفِعل فاعل اسرائيلي ودولي. من دون ان ننسى رفض اسرائيل تطبيق القرار 425 المتعلّق في جانب منه بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة، وربط الانسحاب منها او بجزء منها بحل سياسي لأزمة المنطقة على قياس ومصالح اسرائيل لا لبنان وسوريا، وتراخي المجتمع الدولي في إجبار اسرائيل على تنفيذه".

وشدّدت "الجمهورية" على أنّ "معالجة ازمة اليونيفيل لا تكون فقط من لبنان، بل من اسرائيل ايضاً، ولا تكون بقرار لبناني او اسرائيلي، بل بقرار عادل ومتوازن من مجلس الامن الدولي، بدل الإنحياز بفعل الضغط والتأثير و"الفيتو" الاميركي والغربي لمصالح اسرائيل، اكثر من مراعاة مصالح لبنان، بدليل تلبية كل متطلبات وشروط و"هواجس" اسرائيل؛ وإهمال مطالب لبنان الامنية والسياسية المشروعة".

نشاط "مفاجئ" لعناصر القوات الدولية: هل تعيد اليونيفيل انتشارها؟

في سياق متصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "الجنوبيين اعتادوا، مع كل عدوان اسرائيلي، أن يلجأ عناصر قوات اليونيفيل إلى مراكزهم وإقفالها على أنفسهم، ريثما ينجلي غبار المعارك. لذلك، كان لافتاً في الأيام الأخيرة، النشاط المتزايد لقوات اليونيفيل وزيادة عدد دورياتها على الخط الأزرق وفي البلدات الخلفية في منطقة جنوبيّ الليطاني، في ظلّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان في حال عدم تطبيق القرار 1701".

وأشارت إلى أنّ مصادر ربطته بـ"الضغط الدولي الذي تمارسه بعض الدول، ولا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لفرض منطقة عازلة في جنوبيّ الليطاني"، مؤكّدةً أنّ "كالعادة، أثار الظهور المفاجئ للقوات الدولية وتحرّكها المشبوه حفيظة أهالي تلك القرى، كما حدث في بلدة الطيبة ليل الأربعاء، عندما تعرضت دورية تابعة للقوة الإندونيسية للرشق بالحجارة، أثناء مرورها في ساحة البلدة في طريقها إلى مركزها في عدشيت القصير. وأكد شهود أن الجنود كانوا يلتقطون صوراً عندما تعرّض لهم شبان بالرشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج إحدى الآليات وجرح جندي بقطعة زجاج. وبعد الحادثة، جرت اتصالات بين فعاليات المنطقة وقائد الكتيبة الإندونيسية، الذي زعم أن الدورية تعرضت للرشق بالحجارة، من دون أن يشير إلى قيام أفرادها بالتصوير، واعتبر أن "الحادثة انتهت بعد استنكار رئيس بلدية الطيبة عباس دياب التعرض للدورية".

ونوّهت "الأخبار" إلى أنّه "قبل أن تنجلي ملابسات حادثة الطيبة، وقع إشكال بين شبان ودورية تابعة للكتيبة الفرنسية، حاولت دخول الشوارع الداخلية في بلدة كفركلا المجاورة، قبل أن يسمحوا للجنود الفرنسيين بالمرور "إثر اتصالات من مسؤولين في حزب الله، تمنّوا عليهم عدم التعرّض للعناصر الدوليين"، وفق مصادر في البلدة استغربت "الظهور المفاجئ للدوريات، فيما تغيب تماماً لدى تعرّض البلدة للقصف يومياً".

وكشفت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "عناصر من وحدة أوروبية أخرى كانوا قد أجروا دورية في أحياء البلدة قبل أيام، وتوقفوا طويلاً عند ثلاثة منازل جرى استهدافها بالقصف لاحقاً".

ونبّهت مصادر متابعة، عبر "الأخبار"، إلى أن "القوات الدولية قد تعمد في المرحلة المقبلة إلى استفزاز الأهالي عمداً، لافتعال إشكالات تبرر استيلاد ضغوط لتمرير مخطط إقامة منطقة عازلة جنوبيّ الليطاني، لإبعاد حزب الله إلى خارج المنطقة".

ولفتت إلى "إعداد قيادة اليونيفيل خطة إعادة انتشار تحت مسمّى "إعادة تجميع القوات وتأمين حمايتها"، تقوم على إعادة نشر جزء من الجنود بعيداً عن الحدود كمراقبين دوليين، تحت تصنيف قوات فصل أو عناصر ارتباط، لضمان تطبيق القرار 1701 لناحية سحب سلاح الميليشيات ووقف الأعمال العدائية".

هوكشتاين ينعش الوساطة الأميركية لتحديد الحدود البرية اللبنانية - الإسرائيلية

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين يستعد للعودة إلى بيروت في النصف الأول من كانون الثاني المقبل، للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، وهذا ما أكدته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، التي تغادر بيروت اليوم بعد انتهاء فترة انتدابها لتسلُّم منصبها الجديد في الأمم المتحدة".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية لبنانية رفيعة، أن "شيا أبلغت القيادات التي التقتها في سياق جولتها الوداعية، بموعد عودة الموفد الأميركي إلى بيروت، في محاولة جديدة لإنعاش الوساطة الأميركية لتحديد الحدود البرية اللبنانية - الإسرائيلية".

وأكّدت المصادر أن "شيا شددت على ضرورة تبريد الأجواء، لمنع تمدد الحرب من غزة إلى جنوب لبنان، من دون أن تخفي مخاوفها حيال تصاعد وتيرة المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان، رغم أن واشنطن تضغط لقطع الطريق على توسعتها التي قد تعوق مهمة الوسيط الأميركي، لئلا يضطر للتحرك بين بيروت وتل أبيب لخفض منسوب التوتر؛ كي لا تصبح وساطته أسيرة الدبلوماسية الساخنة بتبادل الرسائل الصاروخية بين الجانبين".

وبيّنت أنّ "شيا ركّزت في لقاءاتها الوداعية، على ضرورة التعاون لتهيئة الظروف السياسية المواتية لتطبيق القرار الدولي 1701، وقالت إنها لا ترى وجود مشكلة، على الأقل من وجهة نظرها، لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بدءاً بالنقاط الـ13 التي سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها، بذريعة أن إسرائيل ما زالت تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية؛ رافضة الاعتراف بالخط الأزرق على أنه خط الانسحاب الشامل ما لم تنسحب من هذه النقاط".

ونقلت المصادر نفسها، عن شيا قولها إن "الاجتماعات التي عُقدت في مقر قيادة القوات الدولية "يونيفيل" في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وبرعايتها، بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، كانت توصلت إلى إنهاء النزاع حول 7 نقاط من أصل 13 نقطة سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها، ولم يبق منها سوى 6 نقاط على طول الحدود اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة إلى مشارف مزارع شبعا المحتلة".

كما نقلت عنها، قولها إنّ "توصُّل هوكشتاين إلى تحقيق وقف إطلاق النار الذي بقي عالقاً ولم ينفّذ، كما نص عليه القرار 1701، من شأنه أن يسهم، مع إنهاء الأعمال العسكرية، في خلق المناخات الأمنية والسياسية للبحث عن حل لمزارع شبعا".

وأضافت شيا، بحسب المصادر، أن "واشنطن لم تقل ولو لمرة واحدة إن مزارع شبعا هي أراضٍ تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتتعامل معها على أنها أراضٍ لبنانية، شرط أن تعترف سوريا وتقر بها"، ورأت أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم يتيح للبنان أن يستعيد سيادته عليها، ربما بتوسيع مهام القوات الدولية لتشمل إلحاقها بها، بخلاف الشق اللبناني من بلدة الغجر".