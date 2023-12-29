رشقات نارية إسرائيلية على أطراف بلدة البستان

أطلق ​الجيش الإسرائيلي​ رشقات ناريّة ثقيلة على أطراف بلدة البستان الجنوبيّة، من مواقعه المتاخمة لبلدة ​عيتا الشعب​.

وكان طيران الاستطلاع الإسرائيلي قد حلّق ليلًا وحتّى ساعات الصّباح الأولى، فوق ​قضاء صور​ والسّاحل البحري حتّى مشارف مجرى ​نهر الليطاني​، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدوديّة المتاخمة للخط الأزرق، وفوق ساحل البحر قبالة ​الناقورة​ وبلدة القليلة.

وكانت قد تعرّضت أمس أطراف بلدات: راميل، الناقورة، اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح، لقصف مدفعي ولعدد من الصّواريخ من الطّائرات المسيّرة الإسرائيليّة.