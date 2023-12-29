رشقات نارية إسرائيلية على أطراف بلدة البستان

أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات ناريّة ثقيلة على أطراف بلدة البستان الجنوبيّة، من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.
وكان طيران الاستطلاع الإسرائيلي قد حلّق ليلًا وحتّى ساعات الصّباح الأولى، فوق قضاء صور والسّاحل البحري حتّى مشارف مجرى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدوديّة المتاخمة للخط الأزرق، وفوق ساحل البحر قبالة الناقورة وبلدة القليلة.
وكانت قد تعرّضت أمس أطراف بلدات: راميل، الناقورة، اللبونة، العلام، الضهيرة، عيتا الشعب، شيحين، جبل بلاط، جانين، دبل والقوزح، لقصف مدفعي ولعدد من الصّواريخ من الطّائرات المسيّرة الإسرائيليّة.
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