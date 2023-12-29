جمعية "عدل ورحمة" وزّعت الهدايا لعائلات وأولاد نزلاء سجن رومية بمناسبة الأعياد

نظمت جمعيّة "عدل ورحمة" في مركزها في رومية مقابل السجن المركزي، احتفالا وزعت خلاله الهدايا والحلوى على عائلات وأولاد نزلاء السجن، بالتعاون مع جمعية "Smile N A Box".

وأشار رئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني، الى أنه "للأسف، أصبحت حال البشريّة مُزرية بسبب ازدياد الأنانية، وحب السيطرة، والتملك، وازدراء الآخر، كما الانغلاق على الذات، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مخيف، والحروب الدائرة في العالم، لا سيما في منطقتنا، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أطفال غزة الأبرياء الذين يعانون مع أمهاتهم وذويهم الأمرّين من موت وقتل وتشرّد وجوع ومرض".

ولفت الى أنه "لدينا إسهامات متعددة بهدف تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقيّة من خلال روح التعاون والتعاضد ونشر الرجاء والأمل والسعادة في حال كانت موجودة في هذا العالم. رغم كل ما يحصل نبقى متفائلين بتعزيز السلام والأمان بين أفراد المجتمع".

وأوضح بعقليني أن "هذا الاحتفال الذي ننظمه كل سنة هو فسحة أمل، ونحن بحاجة، اليوم في بلدنا، إلى المعنويات والأمل والرجاء لنواجه واقعنا بالتضحية والمثابرة. هذه المواجهة تعطينا بعض القوة والإرادة للتغلب على المحن والتجارب"، مشيراً الى أن "جمعيّة عدل ورحمة تركز على هبة العطاء المجاني، ونحن نتوق إلى غد أفضل من خلال عدالة اجتماعية، من خلال عدالة تساوي بين الناس".

ودعا إلى "إنشاء أولادنا على روح التضامن والرحمة والرأفة والإحسان كي نعزز فيهم روح التصدي للفساد المستشري والغش والاحتيال، ويسلكوا الطريق الصحيح التي تجعل من الإنسانية مكانًا لعيش الأخوّة والمحبة".