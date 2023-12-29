أعلن رئيس بلدية عاصمةكييف فيتالي كليتشكودوّت، عن "دوي انفجارات صباح الجمعة في كييف، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا".
وذكر كليتشكو، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هناك انفجارات في كييف، وتم تفعيل الدفاعات الجوية لذلك الزموا الملاجئ".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأوكرانية: انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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