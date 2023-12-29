السلطات الأوكرانية: انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء البلاد

أعلن رئيس بلدية عاصمةكييف فيتالي كليتشكودوّت، عن "دوي انفجارات صباح الجمعة في كييف، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا".

وذكر كليتشكو، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هناك انفجارات في كييف، وتم تفعيل الدفاعات الجوية لذلك الزموا الملاجئ".