بايدن مدّد لعامين قرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي

أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، أنّه قرّر تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية الّتي فرضها سلفه ​دونالد ترامب​، على واردات الصّلب و​الألومنيوم​ من ​الاتحاد الأوروبي​، حتّى 31 كانون الأوّل 2025؛ فيما لا يزال الجانبان بعيدَين عن حلّ النّزاع المستمر منذ سنوات.

وأوضح في بيان، "أنّني قرّرت أنّ كميّات محددة من واردات مواد الصّلب المؤهّلة من الاتحاد الأوروبي، لن تهدّد بعد الآن بإضعاف الأمن القومي".

يُذكر أنّ في عام 2018، فرض ترامب تعريفات جمركيّة مرتفعة على واردات الصّلب والألمنيوم من العديد من البلدان، في خطوة تهدف إلى حدّ كبير إلى حماية المنتجين الأميركيّين من الواردات الصّينيّة الأرخص. لكنّ القيود الواسعة النّطاق طالت أيضًا الواردات من الاتحاد الأوروبي، ما دفع التّكتّل إلى فرض رسوم انتقاميّة على السّلع الأميركيّة.

وبعد تولّيه منصبه عام 2021، أبقى بايدن الرّسوم الجمركيّة ساريةً، لكنّه علّق فرضها على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وكان مقرّرًا أن ينتهي الإعفاء في نهاية عام 2023.