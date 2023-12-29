مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجاً تنفيذياً مشتركاً لتقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -عن بُعد- برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان للعام 2023م-2024م.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض؛ ويهدف المشروع إلى توزيع 40.000 حقيبة إيوائية و 40.000 حقيبة عناية شخصية، يستفيد منها 400.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً من المتضررين خلال الأزمة الإنسانية الراهنة هناك.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.