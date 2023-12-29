فيضانات عارمة تجتاح هولندا وألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

تتعرض مناطق واسعة في هولندا وألمانيا إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في الأنهار، مما تسبب في فيضانات عارمة، غمرت مناطق واسعة من هولندا ومن شمال ووسط ألمانيا.

وحسب ما نشره موقع «يورونيوز» في هولندا، امتلأت أذرع نهر الراين المختلفة بالمياه، مما أدى إلى خروجها عن مساراتها، وبالأخص نهر آيسل بالقرب من مدينة ديفينتر في شرق وسط هولندا، حيث وضع عناصر الدفاع المدني بمساعدة متطوعين أكياس الرمل بالقرب في مناطق تدفق المياه في محاولة لمنع الفيضانات من الوصول إلى داخل المدينة.

وأوضحت المصادر، أن الوضع مشابه أيضاً في الجارة ألمانيا، وبالأخص في مدينة بريمن في شمال البلاد وفي ولاية سكسونيا السفلى، حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى خروج عدة أنهار عن مساراتها مثل نهر فيزر وفومه وفوربه، مما تسبب في غمر حقول زراعية ومنازل.