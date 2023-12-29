المتحف المصري الكبير في 2023.. الفرعون جاهز للافتتاح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.

وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح التطوير التي شهدها المتحف المصري الكبير..

• الموقف الحالي: إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و100% من التشطيبات الداخلية، و100% من أعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).

• نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

• تم الإنتهاء من وضع وتثبيت أكثر من 60% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية.

• بدء تنظيم جولات إرشادية بالمناطق التي استلمتها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، ويمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط تشمل الحدائق والمنطقة التجارية، منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي (مارس2023 ).

• الافتتاح التجريبي للدرج العظيم بالمتحف (ديسمبر 2023).

• افتتاح المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون (نوفمبر2023).