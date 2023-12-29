بعد الأجواء الماطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة أمس.

وتوقعت الأرصاد، أن تكون الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: "وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر"، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.