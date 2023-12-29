قرار للمفتي دريان بتشكيل مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان

أصدر مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء ​صندوق الزكاة​ في ​لبنان​، وضم: محمد إبراهيم الجوزو رئيسًا لمجلس الأمناء، سامر صفوح الصفح نائبًا للرّئيس، الشّيخ زهير شفيق كبي أمينًا للسّرّ، الشّيخ وسيم يوسف الفلاح أمينًا للشّؤون الدّينيّة، منير خالد فتح الله أمينًا للشّؤون القانونيّة، عاصم عماد الدين النوام أمينًا للمال، يسرى منير صيداني أمينةً للمحاسبة، جهاد محمد مكوك أمينًا للشّؤون الصّحيّة، والأعضاء: محمود نبيه صيداني، نبيل محمّد زهير حداد، شفيق محمّد الحلبي، بشير محمّد الحريري، سامر محمّد خير سوبرة، عبد اللطيف رياض عيتاني، نسرين يحي فرهود، منير يحي خطاب، محمّد بشير أحمد الخطيب، وأسامة سليم خالد.

وأوضحت دار الفتوى في بيان، أنّ "مجلس الأمناء يُطبّق أحكام فريضة الزكاة (الرّكن الثّالث من أركان الإسلام)، ويستقبل زكاة الأموال من مصادرها ويصرفها في مصارفها الشّرعيّة، ويقوم بتعريف المسلمين والمسلمات بأهميّة هذه الفريضة وأثرها في حياتهم الدّينيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويعمل على تحقيق غاية الفريضة في إغناء ذوي الحاجات وفق أحكام الشّرعيّة الإسلاميّة الغرَّاء وقواعدها المقرّرة في نصوص ​القرآن الكريم​، وفي السُّـنَّة النّبويّة الشّريفة، وآثار الصّحابة الكرام، والتابعين لهم".