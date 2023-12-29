"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء المشوب بالحذر والترقب الشديدين انطلاقا من سهل مرجعيون الغجر والمجيدية خرقه فجرا قصف مدفعي وغارة لمديرة اسرائلية استهدفت بلدة كفركلا واطراف الخيام".

وذكر المراسل، أنه "هذا الاعتداء جاء في ساعة مبكرة من فجر اليوم بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي بما فيه الغارات الجوية التي استهدفت مناطق السلامية والخريبة وراشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا ومزارع شبعا والعرقوب في منطقة حاصبيا".

ولفت الى أن "هذه الاعتداءات تسببت بتضرر بعض المنازل في الفرديس وحلتا وشبعا كما استهدفت المنطقة الحرجية بين حلتا وكفرحمام ووادي شبعا وياتي ذلك في ظل تحليق شبه متواصل للطيران الحربي التجسسي في سماء حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح".