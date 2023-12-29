رأى نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، أن "ما يُرتكب اليوم في حق مرضى السرطان والامراض المستعصية هو بمثابة إبادة جماعيّة، ففقدان المدعوم من تلك الادويّة، او توافرها بشكل متقطع، او استبدالها بأدوية أقل جودة، أو اضطرارهم الى اللجوء الى السوق السوداء، يحرم آلاف المرضى من العلاج الناجع، ويرسم لهم قدرهم الحتمي".
واعتبر سلوم، أن "من أقل واجبات السلطات ان تضع هذا الموضوع الانساني والاخلاقي على رأس الاولويّات وتدعو فورًا الى مؤتمر دولي للمانحين، وتستنهض الضمير العالمي لمساعدة مرضى لبنان، فالاموال المطلوبة سنوياً لدعم وتأمين كل ادوية مرضى السرطان والامراض المستعصيّة لا تتعدّى الـ٣٦٠ مليون دولار سنويًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة دعا إلى مؤتمر للمانحين لوقف إبادة مرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.