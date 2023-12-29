نقيب الصيادلة دعا إلى مؤتمر للمانحين لوقف إبادة مرضى السرطان

رأى نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، أن "ما يُرتكب اليوم في حق مرضى السرطان والامراض المستعصية هو بمثابة إبادة جماعيّة، ففقدان المدعوم من تلك الادويّة، او توافرها بشكل متقطع، او استبدالها بأدوية أقل جودة، أو اضطرارهم الى اللجوء الى السوق السوداء، يحرم آلاف المرضى من العلاج الناجع، ويرسم لهم قدرهم الحتمي".

واعتبر سلوم، أن "من أقل واجبات السلطات ان تضع هذا الموضوع الانساني والاخلاقي على رأس الاولويّات وتدعو فورًا الى مؤتمر دولي للمانحين، وتستنهض الضمير العالمي لمساعدة مرضى لبنان، فالاموال المطلوبة سنوياً لدعم وتأمين كل ادوية مرضى السرطان والامراض المستعصيّة لا تتعدّى الـ٣٦٠ مليون دولار سنويًّا".