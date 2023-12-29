القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام المسيّرات والصواريخ

أكدت القوات الجوية الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام مسيّرات وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز".

وكان قد أعلن رئيس بلدية عاصمة كييف فيتالي كليتشكودوّت، صباح اليوم الجمعة، عن "دوي انفجارات في كييف، وأطلاق صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا".

وذكر كليتشكو، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هناك انفجارات في كافة أنحاء كييف، وتم تفعيل الدفاعات الجوية لذلك الزموا الملاجئ".