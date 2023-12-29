أكدت القوات الجوية الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام مسيّرات وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز".
وكان قد أعلن رئيس بلدية عاصمة كييف فيتالي كليتشكودوّت، صباح اليوم الجمعة، عن "دوي انفجارات في كييف، وأطلاق صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا".
وذكر كليتشكو، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "هناك انفجارات في كافة أنحاء كييف، وتم تفعيل الدفاعات الجوية لذلك الزموا الملاجئ".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تشنّ هجوماً ضخماً على أوكرانيا باستخدام المسيّرات والصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.