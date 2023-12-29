وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يدعو لاحتلال جنوب لبنان وتدمير محور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، طالب إسرائيل بالسيطرة الأمنية على شمال قطاع غزة، وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل، داخل أراضي القطاع.

وقال ليبرمان، في منشور له عبر منصة "إكس" تحت عنوان "اليوم التالي"، إن على إسرائيل ايضا أن تحتل جنوب لبنان، وتمركز الجيش الإسرائيلي على نهر الليطاني.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى تدمير محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، مقدرا سيناريو قد يغادر فيه نحو 1.5 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نحو سيناء، طواعية، بحسب تعبيره.

واعتبر ليبرمان ذلك "نتيجة ضرورية في أعقاب الحرب" على غزة.

وقال ليبرمان في منشوره إن "أي تسوية في مسألة ’اليوم التالي‘ يجب أن تتضمن رسالة واضحة لعدم العبث معنا موجهة لحماس وحزب الله"، مشيرا إلى أن خسارتهما للأراضي التي يسيطرون عليها هي الثمن الباهظ الذي يجب أن يدفعاه.